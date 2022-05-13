تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

يستعر صد البلد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-5-2022، بعد تراجعها بقيمة 30 جنيهًا أمس، وفقًا لما اعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 ، 1300 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 1130 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 960 جنيها، وسجلت أوقية الذهب 1821 دولارًا بالبورصات العالمية .

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أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.