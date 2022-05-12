عضو لجنة العفو الرئاسي: لا يوجد لدينا مسجون دون إجراءات قانونية.. فيديو

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لدينا خطة عمل للتواصل مع العديد من المنظمات والأطراف السياسية.

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه لا يوجد لدينا مسجون دون إجراءات قانونية وهو ما ينفي وجود معتقلين.

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة في حالة من الحوار الوطني بشكل عام، مؤكدا أن الخلاف مع جماعة الإخوان كان خلافا على قاعدة وطنية.

وأشار طارق الخولي إلى أن الإخوان الجماعة الأم لكل جماعات العنف، مؤكدا أن قادة الإخوان في التسعينيات كانوا في اعتصام رابعة.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه نسعى للحوار من منطلق المشاركة الوطنية فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.



