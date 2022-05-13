مستشار الرئيس للصحة عن الوضع الوبائي: الأمور مستقرة تماما.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إننا في حالة استقرار شديد في الإصابات بفيروس كورونا، معقبا: "نحن في حالة استقرار شديد و92% من الحالات بسيطة".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "حالات دخول المستشفيات والرعاية أصبحت قليلة"، لافتا: "كان لنا تجربة رائدة وناجحة رغم التحديات والإصابات والوفيات وحاليا الأمور مستقرة تماما".

وأشار الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة،: "لا نستطيع الجزم أنه لا يوجد موجة سادسة من كورونا لأن الوباء ما زال عالميا وهناك دول تسجل آلاف الحالات يوميا".