جابر القرموطي: مارينا صلاح وشيرين أبو عاقلة ينطبق عليهما لفظ الاستشهاد.. فيديو

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن مارينا صلاح وشيرين أبو عاقلة ينطبق عليهم لفظ الاستشهاد.

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "صكوك الرحمة اشتغلت على الفور"، متابعا: "لو كتبت ربنا يرحم مارينا صلاح تلاقي شخص داخل يقولك بتترحم على مين دي مسيحية، ولا يجور أن تترحم عليها لأنها لن تدخل الجنة، هذا الشخص يتبع منهج خطير".

وأشار: "من الممكن أن يعمل الشخص لدي المسيحين ويتعامل معهم، وحياته تكون قائمة على العمل مع المسيحين، لكن عندما يموت المسيحي لا تترحم عليه"، متسائلا: "ما هذا الهواء الفاسد".

وأوضح الإعلامي جابر القرموطي: "وصلنا لمرحلة أننا لا نقول للمسيحي كل سنة وأنت طيب، هذا عيب كبير".

