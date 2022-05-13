نادين تروي تفاصيل دورها في مسلسل مين قال.. فيديو

قالت الفنانة نادين إن ٨٠٪ من دور (أمينة) في مسلسل مين قال يشبه شخصيتها في الواقع تماما وهناك تقارب بين شخصيتها في المسلسل وشخصيتها في الواقع.

واضافت "نادين" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن دورها في المسلسل كانت تتعايشه وذلك سهل من قيامها بتلك الدور وتنفيذه بطريقة جيدة جدا.

وتابعت الفنانة نادين أن في كل منزل يلعب الاب دور السلطة الذي يأمر وينهي وأوقات أخري يأخذ دور البعبع الذي يخاف منه أولاده.

واوضحت نادين أن الأم في المنزل هي الصديقة لجميع أطفالها في جميع الأحيان وهي القريبة من كافة التفاصيل والذي تقوم بالجدال مع اولادها في كل الأوقات.

https://youtu.be/0xBQUZm0pSI