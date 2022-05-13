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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين على طريق سوهاج - البحر الأحمر

صدى البلد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 أخرين؛ إثر إنقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي، سوهاج- البحر الأحمر، بالكيلو 20 دائرة مركز أخميم، شرقي محافظة سوهاج، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصابين إلى الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفادها إنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي سوهاج- البحر الأحمر، بالكيلو 20، دائرة المركز، ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة  ميكروباص قيادة المدعو "السيد أ ح - 34 سائق- ويقيم دائرة مركز سوهاج"، أختلت عجلة القياده بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن؛مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة كل من:
1- قائد السيارة 
2- جميل ح ب- 60 سنة- عامل - ويقيم دائرة مركز سوهاج 
3- ورده ه ع 35 سنة- ربة منزل – وتقيم دائرة مركز سوهاج

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وإصابة كل من: 
1- محمد أ هـ- 22 سنة- طالب - ويقيم دائرة مركز سوهاج 
2- صفاء ع ك 25 سنة- ربة منزل -  وتقيم دائرة مركز سوهاج 
3- هاجر ع ك- 15 سنة- طالبه – وتقيم دائرة مركز جزيرة شندويل 
4- ياسمين م هـ- 11 سنة- طالبه - وتقيم دائرة مركز سوهاج 
5- الطفل / ياسين م هـ- 5 سنوات- ويقيم دائرة مركز سوهاج 
6- أحمد م هـ -14 سنة- طالب – ويقيم دائرةمركز سوهاج 
7-  مروه هـ ع 50 سنة- ربة منزل - وتقيم دائرة مركز سوهاج
8- مدحت ز- 16 سنة- طالب – ويقيم دائرة مركز  المنشاة

مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإشاعات اللازمة، كما تم نقل الجثامين لمستشفي أخميم المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وأفاد المصابين قرروا بمضمون ما تقدم.

سوهاج انقلاب ميكروباص مصابين البحر الأحمر

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