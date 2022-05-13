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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لتجاوز ما سببته الحرب.. صندوق لمساندة ودعم أدباء أوكرانيا

صدى البلد

أعلن كل من «مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب»، و»مؤسسة فروتسواف للأدب»، الجهة المنظمة لمشروع لقب «فروتسواف مدينة الأدب»، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، عن إطلاق «صندوق مساندةأدباء أوكرانيا» لتقديم الدعم المالي للكتاب والمترجمين والعاملين في قطاع النشر الذين فقدوا أعمالهم في أوكرانيا.


وجاء إطلاق الصندوق استجابة للأوضاع في أوكرانيا، حيث وجهت «مؤسسة فروتسواف للأدب» دعوة لمدن الأدب والعواصم العالمية للكتاب، وتلقت استجابة ودعم فوري من «مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب»، تم بموجبه تأسيس «صندوق مساندة أدباء أوكرانيا»، لتقديم منح مالية للأدباء والمترجمين والناشرين الأوكرانيين الذين فقدوا مصادر معيشهم، وتوفير الدعم لهم للحصول على منح دراسية أو امتلاك حقوق أعمالهم الأدبية.

 

أوضاع صعبة

وأعربت الشيخة بدور القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، رئيسة اللجنة الاستشارية لمكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، عن سعادتها بتأسيس الصندوق المخصص لدعم الكتّاب الأوكرانيين المتضررين من الوضع في أوكرانيا، مؤكدة على ضرورة الكلمة المكتوبة في تجاوز تحديات الأوضاع الصعبة والظروف القاسية، والحاجة إلى الكتاب لمد جسور التواصل والحوار، وتقليص الفوارق وتحقيق الأمن.


من جانبه، قال إريك غرن، مدير «مؤسسة فروتسواف للأدب»: «ندعو المجتمع الأدبي الدولي لدعم الصندوق، حيث سيتم الاستفادة من كافة التبرعات لمساعدة الكتّاب والرسامين والمترجمين بشكل مباشر، في حين سيعمل الصندوق على تمويل ترجمة مختارات من الأدب الأوكراني إلى لغات أخرى».


وستتعاون «مؤسسة فروتسواف للأدب» مع عدد من المؤسسات والمنظمات البولندية، مثل «جمعية الاتحاد الأدبي» و«جمعية المترجمين الأدبيين البولنديين»، بالإضافة إلى التعاون مع مدن الأدب التابعة لليونسكو في أوكرانيا ومعهد الكتاب الأوكراني، بهدف التعرف على احتياجات الأدباء والكتاب الأوكرانيين.

الشارقة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين بدور القاسمي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أوكرانيا

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