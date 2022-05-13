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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عز يبدأ التحضيرات الأولى لـ صقر المحروسة مع ياسمين صبري

أحمد عز وياسمين صبري
أحمد عز وياسمين صبري

يبدأ النجم أحمد عز التحضيرات الاولى لفيلمه صقر المحروسة والذي سيبدأ تصويره في يونيو المقبل.

وتلعب النجمة ياسمين صبري،  دور البطولة النسائية امام النجم أحمد عز في فيلم صقر المحروسة الذي ينتمي للأعمال التاريخية .


"صقر المحروسة" ينتمي إلى الأعمال التاريخية، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ عز وياسمبن  التصوير خلال شهر يوليو المقبل .


ويجسد النجم أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامى، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين .

 

اخر أعمال أحمد عز

وكانت آخر أعمال أحمد عز السينمائية ، فيلم الجريمة وشاركه البطولة النجمة منة شلبى والنجم ماجد الكدوانى، وتدور في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.

دارت الأحداث فى فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعانى عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

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ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

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