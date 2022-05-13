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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيام السينما التونسية تعرض مجنون فرح وعالسكة وآية في المركز الثقافي بتطوان

صدى البلد

تشارك MAD solutions بثلاثة أفلام تونسية من توزيعها ضمن برنامج أيام السينما التونسية، الذي يُقام بالتعاون بين جمعية أصدقاء السينما بتطوان والسفارة التونسية في المغرب وMAD Solutions، حيث ستعرض مجموعة من الأفلام التونسية الروائي الطويل مجنون فرح للمخرجة ليلى أبو زيد، والوثائقي عالسكة للمخرجة أريح السحيري والروائي القصير آية للمخرجة مفيدة فضيلة في أيام 12-13-14 مايو الجاري، وذلك من أجل خلق جو لتبادل الأفكار والتيارات السينمائية والتعرف عليها. وتُقام العروض في المركز الثقافي بتطوان (دار الثقافة).

ويُعرض فيلم عالسكة يوم الجمعة 13 مايو الساعة 3 عصراً بتوقيت تونس (+1 توقيت غرينتش)، ويتبعه عرض فيلم آية في نفس اليوم الساعة 4 ونصف عصراً، ويوم السبت 14 مايو يعرض فيلم مجنون فرح الساعة 7 مساءً.

 

عن فيلم مجنون فرح:

فيلم للمخرجة ليلى أبو زيد، يحكي قصة أحمد شاب فرنسي من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش في ضواحي باريس. في الجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتي وصلت لتوها إلى باريس. بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربي الإيروتيكي الذي لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد في حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه في غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.
 

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عن فيلم عالسكة:

فيلم وثائقي للمخرجة أريج السحيري، ينتمي الفيلم لنوعية أفلام طريق ويتناول جانب من حياة العاملين والعاملات بالسكك الحديدية في تونس، فبينما يقود أبطال الفيلم القطارات العتيقة، يدافعون عن حقهم في الاختيار بغض النظر عن المخاطر. يحتفي الفيلم بالكرامة والأمل والصمود من خلال فضح واستنكار الفساد والتراخي في أداء العمل.

 

عن فيلم آية:

فيلم قصير للمخرجة مفيدة فضيلة، يحكي قصة آية، فتاة ذكية عمرها 7 سنوات، تعيش في تونس مع والديها السلفيين المتشددين، وفي أحد الأيام يحدث شيء غير متوقع يعطل إيقاع حياة هذه العائلة.

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