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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالتعاون بين السياحة والثقافة ومحافظة الشرقية

لتشجيع السياحة الداخلية.. انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا بالشرقية والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الشرقية، والذي سيُقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الجاري ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن إقامة مهرجان تل بسطا بالشرقية يأتي استكمالاً لأوجه التعاون المثمر والفعال بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة والتي من بينها حرصهما على إقامة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية لتشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدى المصريين بما يمثل أحد أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن محوراً خاصاً عن رفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق دمج وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة والاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إطلاق فعاليات مماثلة في هذا الإطار بالتعاون بين الوزارتين بدءاً من إقامة فعالية بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في 22 فبراير الماضي، وكذلك مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا والدورة الأولى لمهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج في مارس الماضي.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والذى يعكس الإيمان بدور القوى الناعمة في تطوير وتنمية المجتمع ، وقالت ان مواصلة الفعاليات الإبداعية بالمناطق السياحية يعمل على الترويج للحضارة المصرية بما تحمله من عناصر ومفردات تاريخية ومعاصرة ، وأضافت أن مهرجان تل بسطا يعد خطوة على طريق استمرار رسالة نشر التنوير وإعادة تشكيل الوعى والوجدان ويأتي كنتاج لتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق اهداف التنمية في محور بناء الانسان ، مؤكدة أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم أحداث فكرية وفنية متعددة بمختلف ارجاء مصر تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية .

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء تجمع اشكال ابداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند ، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا إيمان عبد الغنى - ياسر سليمان - محمد الخولى ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى ، الفنان حازم شاهين وفرقته، والفنان على الحجار وفرقته .
 

السياحة والاثار الثقافة الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا مهرجان تل بسطا وزارة الثقافة

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