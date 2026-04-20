حسام باولو: بطولة الكونفدرالية ستكون غالية على كل من ينتمي للزمالك

أشاد حسام باولو لاعب الزمالك السابق بمشوار الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية، مؤكدًا على قدرة الفارس الأبيض في حصد اللقب.



وقال باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد عبد الجليل : “بطولة الكونفدرالية ستكون غالية على كل من ينتمي للزمالك هذا الموسم، بجانب استفادة النادي ماديًا”.



وعن مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري، شدد حسام باولو على صعوبة المباراة وأهمية التركيز باللعب على الفوز من الدقيقة الأولى.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.