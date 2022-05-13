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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو دفاع الشيوخ ينعى خليفة آل نهيان: سطر بأعماله تاريخا مشرفا للإمارات

النائب طارق نصير
النائب طارق نصير

نعى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وافتة المنية اليوم.

أكد اللواء طارق نصير أن الأمة العربية فقدت رجلا من أعظم الرجال الذين سيخلدهم التاريخ كان قائدا وطنيا حكيما مخلصا لبلدة وقضايا الوطن العربي  .
سطر بأعمالة تاريخا مشرفا لدولة الإمارات العربية والوطن العربي والامة الإسلامية فهو نموزج للخير والنماء أذ حقق لبلادة نهضة وحداثة غير مسبوقة يشهد لها العالم والتاريخ أيضا.

وأشار اللواء طارق نصير ان الفقيد الشيخ خليفة كان يعلم قيمة مصر ودورها كدرع أمان لأمن وسلامة واستقلال  الدول العربية وخاصة الخليجية.

وتقدم اللواء طارق نصير بخالص التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة  قيادة وشعبافي هذا المصاب الكبير داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم شعب وحكومة دولة الإمارات والأمة العربية الصبر والسلوان.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الامارات دولة الإمارات العربية مجلس الشيوخ البرلمان العربي

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