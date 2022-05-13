أمر ملكي .. المغرب يعلن الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمرًا بإعلان الحداد الرسمي بالمملكة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة، وتنكيس الأعلام الوطنية على المباني الحكومية والإدارات والأماكن العمومية، وكذا بسفارات وقنصليات المغرب بالخارج، حدادا على وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأجرى العاهل المغربي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جدد خلاله باسم المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، أحر تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

‏وأعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، باسمه الخاص وباسم الأسرة الملكية، والشعب المغربي قاطبة، عن أصدق عبارات التعازي وأبلغ مشاعر المواساة، في الفاجعة التي ألمت بدولة الإمارات إثر النبأ المحزن لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الملك محمد السادس ‎الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بحسب صحيفة هسبريس المغربية .

وكانت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرتهالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.