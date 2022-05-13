إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي يعرض مشاكلنا بشفافية وعلى دراية بكل ما يحدث

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرض مشاكلنا بشفافية وعلى دراية بكل ما يحدث في مصر، موضحا أن هناك حالة نضج لدى المصريين وأن المصريين لا يمكن يسمحوا بأن يخسروا الأمان والاستقرار الذي تعبنا فيه كثيرا من أجل تحقيق الامن والأمان والاستقرار قادرون على حماية الاقتصاد المصري.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن مصر لن تفلس ولن تعلن افلاسها أبدا والعالم لن يسمح بأن تفلس مصر ليس فقط بسبب القرارات المصرية ولكن لابد من تحقيق الرشادة في التعامل واعلان تحديد الأوليات ومزيد من الشفافية والمبادرة بتقديم المعلومات.

وتابع: "افلاس الدول قائم وامريكا أعلنت افلاسها مرتين وألمانيا أعلنت ثمان مرات، وكذلك اليونان والأرجنتين وبالتالي محدش يخوف المصريين بإعلان الإفلاس وكنا على وشك اعلان افلاسنا قبل غزو الكويت في التسعينات، والخارج عايز يعرفنا أننا في ازمة ويفقدونا الثقة فى أنفسنا ويصدروا ده للمجتمع كله ويعملوا حالة من الاحباط والسلبية واليأس، وفكرة افلاس الدولة نفسها مش كابوسية".