مدرسة الضبعة النووية: نختار 60 طالبا كل عام من بين 10 آلاف متقدم

كشف المهندس محمد عوض الله، مدير مدرسة الضبعة النووية، طريقة اختيار الطلبة للالتحاق بالمدرسة.

ويقدم برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدى رزق، حلقة خاصة من داخل مدرسة الضبعة النووية.

وقال عوض الله إنه يتم إجراء اختبارات على أعلى مستوى للطلاب المتقدمين داخل مراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات الخاصة.

وأضاف أن مجموعة الطلاب التي تجتاز الاختبارات يتم تصعيدها إلى الكلية الفنية العسكرية ويتم تصفيتهم وإجراءات اختبارات أعلى ثم يتم اختيار 60 طالب فقط كل سنة بواقع 40 طالب من كافة المحافظات و20 طالب من محافظة مرسى مطروح.

وذكر أن مدرسة الضبعة النووية تشهد تقديم نحو 10 آلاف طالب ويتم اختيار فقط 60 طالبا.

رئيس قسم الكهرباء



كان قال علي فضل رئيس قسم الكهرباء بمدرسة الضبعة النووية، أنه يتم تنظيم رحلات للطلبة إلى المفاعل النووي وهيئة الطاقة الذرية.

أوضح رئيس قسم الكهرباء أن أعمال السنة في المدرسة تكون بناء على السلوك وانضباط الطالب والتزامه بارتداء زي العمل الرسمي والاجتهاد فى المهام المكلف بها، لافتا إلى أن الطلاب يتمتعون بإقامة كاملة داخل المدرسة.

ولفت إلى أن عوامل أمان المفاعل النووي تعتمد على أكثر من مصدر للتيار الكهربي، بسبب التغيرات المناخية التي قد تطرأ فجأة مثل غياب الشمس وتعذر تخزين طاقة كهربائية.