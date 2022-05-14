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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الصف الأول الثانوي يتوافدون على اللجان لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد الان طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس الثانوية ، لاستكمال امتحاناتهم في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022 الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا .

وتجرى امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا لأسئلة الاختيار من متعدد ، و ورقيا لـ الأسئلة المقالية في لجان مراقبة و مؤمنة داخل المدارس المجهزة على مستوى الجمهورية.

ويلتزم مسئولو لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بـ احتساب 15 دقيقة راحة لطلاب الصف الأول الثانوي ما بين الاختيار الورقي والاختبار الالكتروني

ويمتحن طلاب المدارس غير المجهزة تكنولوجيا ، في مدارس أخرى مجهزة خلال الفترة المسائية التي تبدأ في فترة الظهر 

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التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

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وتلتزم جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بتطبيق كاف الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا ، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار ازمة اعطال الدخول على منصة الامتحان الالكترونية عبر التابلت ، والتي كانت قد حدثت الخميس الماضي أثناء اول امتحان للصف الثاني الثانوي .

وكان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا منسوب إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مضمونه: قررنا عدم استكمال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي نظرا لظروف خاصة تخص السيرفرات ومشاكل الانترنت المدرسي على مستوى الجمهورية وبجميع محافظات مصر ، و نحن نتقدم بالاعتذار الشديد لجميع أولياء الأمور والطلاب.

ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد، مع وزارة التربية والتعليم ، للوقوف على صحة هذا المنشور المنسوب إليه.

ونفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، علاقة الوزير بهذا المنشور ، مشيرا إلى أن كل ما جاء فيه لا أساس له من الصحة على الاطلاق .

منشور مزيف منسوب لوزير التربية والتعليم

وقال المصدر : الوزير لم يكتب نهائيا هذا الكلام على فيس بوك ، وليس لديه إلا حساب واحد فقط رسمي على فيس بوك وهو الموجود على الرابط التالي https://www.facebook.com/tshawki

وأضاف المصدر : الوزارة ليست مسئولة عن اي معلومات يتم تداولها على اي حساب مزيف اخر ينتحل شخصية الوزير ونحذر الجميع من تصديق اي معلومات غير مذكورة على حسابه الرسمي الوحيد على فيس بوك.

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