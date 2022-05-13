خبير أمن معلومات: 1.2 مليار دولار أرباح تويتر سنويا

أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أن الاقتصاد الرقمي يحتاج بنية تحتية والسيستم جزء من الاقتصاد الرقمي، موضحا أننا نحتاج بنية تحتية قوية لإقامة الاقتصاد الرقمي في مصر ولا توجد دولة تجري تجربة في التكنولوجيا وتعممها من دون اجراء تجربة.

وأضاف الدكتور محمد الجندي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الاقتصاد الرقمي يشغل اهتمام الدولة وهناك توجه من الدولة إلى التحول الرقمي ولكن لابد أن يكون لدينا عناصر بشرية قادرة على التعامل مع الاقتصاد الرقمي.

وأشار الدكتور محمد الجندي، إلى أن منصة تويتر من أكثر المنصات تأثيرا في العالم وتستقطب الشخصيات المؤثرة حول العالم وتجلب اعلانات ضخمة، كما أن تويتر كان فاعلا في كل الأحداث السياسية على مستوى العالم من أول أحداث الربيع العربي حتى حرب أوكرانيا، مفيدا بأن شبكة تويتر تحقق 1.2 مليار دولار سنويا.