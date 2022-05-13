المؤشر الرئيسي للبورصة يخسر 3% الأسبوع الماضي

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 10678.98 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 1832.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.28% ليغلق عند مستوى 2786.09 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.59% ليغلق عند مستوى 13182.57 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 3692.35 نقطة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 15 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 700.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%.