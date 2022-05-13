رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية: الراحل الشيخ خليفة بن زايد قائد مرحلة التمكين في الدولة

قال محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، إن هناك حالة من الحزن تخيم علي الشارع الإماراتي والجميع يثنون علي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" أتوقع توافد قادة العالم من كل مكان لتعزية الإمارات في فقيدها وسيكون في استقبالهم الشيخ محمد زايد".

وأضاف :" مشاركة جميع الدولة العرب للإمارات في هذا المصاب الجلل يخفف الحزن عن أبناء الإمارات، لافتا إلي أن الراحل الشيخ خليفة بن زايد قائد مرحلة التمكين في الإمارات.