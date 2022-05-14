5 قتلى و7 جرحى في هجوم إسرائيلي على ريف حماة بسوريا

أفاد مصدر عسكري سوري يأن هجوما صاروخيا إسرائيليا على منطقة مصياف بريف حماة مساء الجمعة أسفر عن مقتل 5 بينهم مدني وإصابة 7 بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأضاف المصدر - حسبما نقل التلفزيون السوري مساء اليوم الجمعة - أن الهجوم بدأ في الساعة 20:23 بالتوقيت المحلي السوري وانطلق من اتجاه غرب بانياس.

وأوضح المصدر الهجوم أسفر أيضا عن اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف جراء سقوط عدد من الصواريخ المعادية في تلك المناطق.