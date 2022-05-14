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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

بعد الاعتداء على مشيعي جنازة شيرين أبو عاقلة..

وزير الأوقاف: أين صوت ما يُسمّي بالعالم الحر ومنظماته الحقوقية

صدى البلد

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  علي الاعتداء علي مشيعي جنازة الاعلامية شيرين ابو عاقلة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر 

وكتب محمد مختار : من محمد الدرة ل شيرين_أبوعاقلة الاعتداء الصهيوني لم يتغير .. أين صوت ما يُسمّي بالعالم الحر ومنظماته الحقوقية . تحية لكل الصامدين المدافعين عن أوطانهم المضحين في سبيلها وتبا لكل خائن أو عميل أو مأجور يبيع وطنه بثمن بخس .

وأضاف: الاعتداء على مشيعي جنازة الإعلامية #شيرين_أبوعاقلة يتنافي مع كل المواثيق الدولية والقيم الدينية والأعراف الإنسانية .

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وأصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بيانًا عاجلاً أدان فيه بشدة حادث استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان إن "أعضاء المجلس يطالبون بإجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة".

ومساء أمس، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن انزعاجه الشديد من تصرف قوات الشرطة الإسرائيلية أثناء تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة، مضيفًا أنه "يُواصل الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".


واندلعت مواجهات بعد ظهر الجمعة لدى إخراج نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة من المستشفى، عندما عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى تفريق حشد لوح بالأعلام الفلسطينية خارج مستشفى القديس يوسف. وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزيون المحلية التابوت وهو يوشك على السقوط أرضا.

من جهته، أعرب البيت الأبيض، عن انزعاجه الكبير“من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وقالت المتحدثة جين ساكي، "لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة".

 

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