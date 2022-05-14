عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المدرسة العليا للصحافة بباريس: إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على دفعة دراسة الماجستير

الصحفية الراحلة شيرين
الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة

تخليداً لذكرى شهيدة الصحافة الزميلة شيرين أبو عاقلة، وتوثيقاً لجريمة اغتيالها وتنديداً بكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، قررت الإدارة العليا للمدرسة العليا للصحافة والتواصل في باريس إطلاق تسمية دفعة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، على الدفعة الأولى لخريجي دراسة الماجستير في برنامج الإعلام باللغة العربية، دورة العام 2022/2023.

وبحسب بيان صادر عن المدرسة، لجوبان جيوم رئيس المدرسة العليا للصحافة، ود. نهى رشماوي المدير العام للمدرسة العليا للصحافة، والكادر التدريسي والوظيفي وطلبة المدرسة، قررت المدرسة إطلاق برنامج سنوي باسم الراحلة، لمنح مقعدين مجانيين في كل عام دراسي، للحصول على شهادة الماجستير في الإعلام، يستفيد منه فتاة وشاب.

txt

بايدن: يجب فتح تحقيق فى الاعتداء الإسرائيلي على جنازة شيرين أبو عاقلة

txt

فرنسا وإيطاليا تدينان استخدام الاحتلال الإسرائيلي للعنف خلال جنازة شيرين أبو عاقلة

وتعد المدرسة العليا للصحافة والتواصل في باريس، أقدم جامعة لتدريس الإعلام في العالم، والتي تفخر بأن الزميلة الشهيدة كان من المخطط أن تنضم لأسرتها التدريسية، وتؤكد بهذا القرار، التزامها المبدئي بالدفاع عن حرية الصحافة في كل مكان وفي أي زمان.

بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الصحافيين لاسيما في مناطق النزاع والحروب وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 وفي المقدمة المادة التاسعة عشر منه، والقانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 البروتوكولين الاضافيين للعام 1977 لاسيما المادة 79 منه، والتحديثات اللاحقة فيه.

وتعد هذه مناسبة للتذكير بأهمية والزامية ومحورية تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية الجنائية والإنسانية عن كل ما يقع من حوادث وجرائم على الأراضي التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقوانين الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة.

جامعه برنامج شهيد الاحتلال حوادث الاحتلال الاسرائيلي جرائم القانون الصحافة القانون الدولي مناطق النزاع اتفاقيات قوات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

زلزال داخل تويتر بعد مغادرة مسؤولين كبار ووقف التوظيف

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

ترشيحاتنا

بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا

إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بفيروس كورونا

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ستة أيام من شوال .. احذر صيامها في هذه الحالة

موتورولا تطلق أحدث هواتف الفئة المتوسطة لعام 2022

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب ينصب على 25 امرأة بـ زرع عصا مصاصة تحت جلودهن بفنزويلا

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

ظهرت في فيديو فاضح.. قصة الهجوم على عارضة الأزياء السعودية مودل روز

اتجوزني وهتوب.. من هي الحسناء إنجي خوري التي طلبت أدهم نابلسي للزواج؟

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ