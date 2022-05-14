المدرسة العليا للصحافة بباريس: إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على دفعة دراسة الماجستير

تخليداً لذكرى شهيدة الصحافة الزميلة شيرين أبو عاقلة، وتوثيقاً لجريمة اغتيالها وتنديداً بكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، قررت الإدارة العليا للمدرسة العليا للصحافة والتواصل في باريس إطلاق تسمية دفعة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، على الدفعة الأولى لخريجي دراسة الماجستير في برنامج الإعلام باللغة العربية، دورة العام 2022/2023.

وبحسب بيان صادر عن المدرسة، لجوبان جيوم رئيس المدرسة العليا للصحافة، ود. نهى رشماوي المدير العام للمدرسة العليا للصحافة، والكادر التدريسي والوظيفي وطلبة المدرسة، قررت المدرسة إطلاق برنامج سنوي باسم الراحلة، لمنح مقعدين مجانيين في كل عام دراسي، للحصول على شهادة الماجستير في الإعلام، يستفيد منه فتاة وشاب.

وتعد المدرسة العليا للصحافة والتواصل في باريس، أقدم جامعة لتدريس الإعلام في العالم، والتي تفخر بأن الزميلة الشهيدة كان من المخطط أن تنضم لأسرتها التدريسية، وتؤكد بهذا القرار، التزامها المبدئي بالدفاع عن حرية الصحافة في كل مكان وفي أي زمان.

بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الصحافيين لاسيما في مناطق النزاع والحروب وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 وفي المقدمة المادة التاسعة عشر منه، والقانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 البروتوكولين الاضافيين للعام 1977 لاسيما المادة 79 منه، والتحديثات اللاحقة فيه.

وتعد هذه مناسبة للتذكير بأهمية والزامية ومحورية تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية الجنائية والإنسانية عن كل ما يقع من حوادث وجرائم على الأراضي التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقوانين الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة.