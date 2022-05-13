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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: يجب فتح تحقيق فى الاعتداء الإسرائيلي على جنازة شيرين أبو عاقلة

أول رد من بايدن بشأن
أول رد من بايدن بشأن الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على سؤال صحفي بشأن تشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن قوله "لا أعرف كل التفاصيل حول ما حدث في مراسم جنازة شيرين أبو عاقلة.. لكني أعلم أنه يجب فتح تحقيق".

وفي وقت سابق، أعرب البيت الأبيض عن انزعاجه من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "لقد شاهدنا كل هذه الصور.. إنها تثير انزعاجا كبيرا.. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة"، حسب وكالة "فرانس برس".

فيما قالت وسائل إعلام أمريكية بينها موقع "أكسيوس" إن واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائلية احتجاجها على تصرفات الشرطة الإسرائيلية خلال تشييع جنازة شيرين أبو عقلة.

وذكرت التقارير أن هناك حالة غضب وإحباط بين المسؤولين في إدارة بايدن من تصرفات السلطات الإسرائيلية.

واستشهدت شيرين أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما صباح الأربعاء، متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين.

وصباح اليوم الجمعة، استخدمت الشرطة الإسرائيلية الهراوات لضرب الحشود التي كانت تحمل نعش صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة وهي خارجة من مستشفى القديس يوسف في القدس.

واعتدت القوات الإسرائيلية على المشاركين في الجنازة، كما تم هز التابوت ودفعه مرة أخرى إلى المستشفى قبل السماح له بالمغادرة نحو موقع الدفن الأخير في مقبرة جبل صهيون.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة اطلعت على مقطع فيديو "صادم" يظهر أعمال عنف خلال جنازة مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة في القدس.

وأضاف في تصريحات صحفية: "لقد رأينا للتو مقطع الفيديو يظهر ذلك، وهذا أمر صادم للغاية بالنسبة لنا". وأضاف أن المنظمة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى حماية حرية التجمع السلمي.

وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من الواضح، كما في جميع الحالات، أننا نريد التأكد من حماية الحقوق الأساسية في حرية التجمع، وبالطبع الحق في حرية التظاهر السلمي".

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