الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بروكسل للدراسات: هدنة هشة بين إيران وأمريكا وسط تحذيرات من انهيار المفاوضات وتصعيد إقليمي

ايران
ايران
عادل نصار

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، إن الهدنة الحالية بين أمريكا وإيران «هشة ولم يتم احترامها بشكل كامل»، مشيرًا إلى تسجيل خروقات في أيامها الأولى، سواء عبر هجمات بمسيرات وصواريخ نُسبت لإيران باتجاه دول في المنطقة أو عبر عمليات عسكرية إسرائيلية في لبنان.

وأوضح أبو جزر، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن اتفاق الهدنة جاء نتيجة جهود وساطة تقودها باكستان ومصر وتركيا بدعم أمريكي، مؤكدًا أن هذه الجهود نجحت مبدئيًا في تثبيت وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين مع محاولات لتمديده وتحويله إلى اتفاق أشمل لإنهاء الحرب.

وأشار إلى وجود فجوات كبيرة بين طروحات واشنطن وطهران خاصة بشأن الملف النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية، موضحًا أن هذه الخلافات قد تدفع المفاوضات إلى «العودة إلى نقطة الصفر»، مع استمرار التباين حول شروط الاتفاق النهائي.

ولفت إلى أن بعض الأطراف داخل إسرائيل وإيران تسعى لتعطيل أي تسوية، محذرًا من أن غياب أطراف إقليمية مؤثرة عن طاولة المفاوضات رغم دعم الوساطة المصرية قد يشكل نقطة ضعف في أي اتفاق مستقبلي ويزيد من هشاشة الاستقرار.

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

