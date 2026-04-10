قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي لمواجهة جيرونا، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين – فران جونزاليس – خافي نافارو

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – فران جارسيا – ديفيد ألابا – إيدير ميليتاو – راؤول أسينسيو – ديان هويسن – خيسوس فورتيا – داني كارفاخال.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا – أوريليان شواميني – تياجو بيتارتش – مانويل أنخيل – داني سيبايوس – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام – أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو جارسيا – إبراهيم دياز – دانييل يانيز.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.