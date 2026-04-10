رسميًا .. كاف يرفض شكوى الهلال السوداني ضد نهضة بركان

أعلن الهلال السوداني، في بيان رسمي، عن توصله بقرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بخصوص الشكوى التي تقدم بها النادي، المتعلقة بمباراته أمام نهضة بركان.

وأوضح الهلال أن قرار الرفض جاء عبر مراسلة رسمية من اللجنة، مشددا في الوقت ذاته على تمسكه بما وصفه بـ"قضيته العادلة"، ومؤكدًا عزمه على مواصلة المسار القانوني من خلال تصعيد الملف إلى لجنة الاستئنافات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويأتي هذا التطور في ظل الجدل الذي رافق مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان، في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بخصوص أهلية حمزة الموساوي بعد ثبوت نتيجة إيجابية لاختبار المنشطات.