إسرائيل تتهرب من الاتفاقات الملزمة .. وخبراء يحذرون: لبنان يدفع ثمن التصعيد

قال عادل الغول إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي، التي شدد فيها على رفض تحويل لبنان إلى «كبش فداء»، تعكس بدقة واقع الممارسات الإسرائيلية على الأرض، خاصة في ظل التصعيد الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا المدنيين داخل الأراضي اللبنانية.

فكرة التوصل إلى اتفاق

أوضح الغول، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لا تعارض من حيث المبدأ فكرة التوصل إلى اتفاق، لكنها ترفض الالتزام باتفاقات ملزمة قد تقيد تحركاتها العسكرية، مفضلّة الإبقاء على هامش واسع لتنفيذ عملياتها في أي وقت دون قيود دولية.

وأشار إلى أن هذا النهج يجعل أي هدنة محتملة عرضة للانهيار السريع، مؤكدًا أن التصعيد في لبنان لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع، خاصة ما يتعلق بالملف الإيراني ومحاولات تعطيل أي مسار قد يؤدي إلى إنهاء الحرب أو تخفيف حدتها.

فجوة واضحة بين الموقف الإسرائيلي

وأضاف أن هناك فجوة واضحة بين الموقف الإسرائيلي من جهة، والرغبة الدولية من جهة أخرى، موضحًا أن الولايات المتحدة وعددًا من الأطراف الدولية، إلى جانب إيران، يدفعون نحو التوصل إلى اتفاق، بينما تواصل إسرائيل عرقلة هذه الجهود سعيًا لفرض رؤيتها الخاصة على مجريات الأحداث.