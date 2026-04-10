أضرار مادية جسيمة.. إصابة عناصر من الحرس الوطني الكويتي في هجوم إيراني

أعلن الجيش الكويتي، يوم الجمعة، أنه اشتبك مع سبع طائرات مسيرة إيرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أوضح أن الهجمات استهدفت منشآت حيوية تابعة للحرس الوطني الكويتي، ولم يذكر البيان عدد الإصابات، مكتفياً بالقول إن حالتهم مستقرة.

وأفاد الجيش الكويتي بأن الهجمات أسفرت عن "أضرار مادية جسيمة".

وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة ليلة الخميس، حمّلت إيران وحلفاءها من الميليشيات في المنطقة مسؤولية تنفيذه.

ونفى الحرس الثوري الإيراني شن أي هجوم.