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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في جنة الخلد.. حاكم دبي يبايع بن زايد رئيسا للإمارات بـ قصيدة

محمد بن زايد ومحمد
محمد بن زايد ومحمد بن راشد

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الذي توفى امس الجمعة.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الجمعة، مبايعته لحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد ضمن قصيدة شعرية بعنوان في جنة الخلد.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخ خليفة بن زايد، بقصيدة  بعنوان في جنة الخلد،

وتتضمن نص القصيدة كالاتي :«أنعي إلى الشَّعبْ منْ بإسمهْ يعيشْ الشَّعبْ

 وأنـعـي إلــى الـكـونْ عـضـدي ريِّــسْ الدولة

خـلـيفهْ الـلِّـي مـثِـلْ مــايْ الـسَّحابْ الـعَذبْ
وريـــــثْ عــــرشْ الــعــلا يــمـنـاهْ مــبـذولِـهْ

فـي جـنَّةْ الـخلدْ لا فـي الشرقْ لا في الغَربْ
مـشـبـهٍ لـــكْ مـــعْ إصــعـودِهْ ومـــعْ إنــزولِـهْ

حـمـلتْ عـنَّـا الـعـنا ويــا مــا حـمَلتْ الـصَّعبْ
والــيـومْ نـفـسِـكْ إلـــى الـجَـنَّـاتْ محمولة

يــــاربْ شــعـبِـهْ رضــــا عــنِّـهْ فــكـنْ يـــارَبْ
راضــــي عــلـيـهْ وبــرحـمَـهْ مــنـكْ مـبـذولِـهْ

إجــعــلْ خـلـيـفـهْ بــجـنَّـاتْ الـنِّـعـيمْ وصِـــبْ
عــلـيـهْ مــــنْ مَــغـفِـرَهْ بـالـعـفـوْ مـشـمـولِهْ

وصــبِّــرْ مــحـمـدْ ونـــوِّرْ لـــهْ يـــارَبْ الـــدَّربْ
نـعـمْ الـخَـلَفْ لـلـسَلَفْ ريِّــسْ عـلـىَ الدولة

لــي لــهْ نـبـايعْ عـلىَ الطاعة بـصدقْ وحـبْ
وطــاعَــةْ ولــــيْ الأمــــرْ بــالـحَـقْ مـكـفـولِهْ».

أحمد حمدى ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: رحلة عطاء كبيرة للإمارات والشعوب العربية

التلفزيون المصري يعرض تقرير عن إسهامات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، امس الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص  3 أيام اعتباراً من اليوم”.

 

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