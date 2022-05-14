التلفزيون المصري يعرض تقرير عن إسهامات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

عرضت قناة الأولى تقرير عن حياة الشيخ خليفة زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية اليوم .

وأضاف التقرير أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أنه تولى رئاسة الإمارات نوفمبر عام ٢٠٠٤ وأطلق بعد توليه الحكم الخطة الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الرخاء للمواطنين.

وكشف التقرير أن الإمارات انطلقت في عهده من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين وما صاحبها من ازدهار اقتصادي كبير .

وتابع التقرير أن الشيخ خليفة رحمه الله، أسس مؤسسة خليفة بن زايد عام ٢٠٠٧ لتقديم المساعدات العاجلة في مجالي الصحة والتعليم والتي وصلت اسهاماتها إلى ٨٧ دولة حول العالم.

