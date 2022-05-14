عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منتجي الألبان تطلب الغاء رسوم تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية وتفعيل الشباك الواحد

صدى البلد

حضر وفد ممثل عن الجمعية المصرية لمُنتجى الألبان EMPA جلسة مناقشة طلب الاحاطة المقدم من لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى وزارة الزراعة بشأن المذكرة الخاصة بمعوقات إصدار وتجديد تراخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والتى تقدمت بها إدارة الجمعية للجنة من أجل الوصول لحلول عملية وعاجلة للمساهمة فى تحقيق توجيهات القيادة السياسية بتشجيع زيادة الانتاج فى مشروعات الانتاج الحيوانى وإنتاج الألبان.

ترأس الجلسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية و النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة والنائب محمد عبد القوى أمين سر اللجنة والسادة النواب اعضاء اللجنة السيد النائب عامر الشوربجى والنائب سمير جابر عيسى الذى أولى اهتمام شديد بالملف على مدار الشهور الماضية ، وحضر من إدارة الجمعية المهندس فرنسيس ابادير عضو مجلس الإدارة والمهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية والمهندس يسرى الضوى أمين الصندوق و نادر حسين مدير الجمعية.     

استعرض المهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية معوقات إصدار تراخيص إقامة مزارع إنتاج الألبان والإنتاج الحيوانى الجديدة وتراخيص إقامة التوسعات بالمزارع المقامة بالفعل من جهة جهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة والمحليات ، وكذلك المغالاة فى تقدير رسوم تعديل النشاط من زراعى الى انتاج حيوانى واختلاف قيمة تلك الرسوم من جهة ولاية الى أخرى ( بالرغم من إقرار فتوى مجلس الدولة بأن مشروعات الإنتاج الحيوانى تعد من قبيل المشروعات الزراعية ولا تتقيد بنسبة الـ 2 % ولا يعاد تثمين الأراضى الصحراوية والمستصلحة بغرض اقامة تلك المشروعات عليها ) ، وقد تحددت طلبات إدارة الجمعية فى طلبين أساسين الأول وهو إلغاء الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية ، والثانى تفعيل سياسة الشباك الواحد بتوحيد الجهة المعنية بإصدار التراخيص وهى وزارة الزراعة لأنها فقط المعنية بهذا النشاط دون أى تدخل من المحليات او أى جهة أخرى.  

وفى نهاية الجلسة ولأهمية موضوع تراخيص إقامة مشروعات الانتاج الحيوانى وإنتاج الألبان أوصت اللجنة باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع عاجل مقبل بأولى جلسات اللجنة وذلك لعدم حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية للرد على تلك المعوقات ، على ان يكون ذلك بحضور جميع المسئولين المعنيين من نائبى وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية ومديرى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والإصلاح الزراعى ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى.

من جانبه أكد  النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة على ضرورة حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية لحسم تلك المشكلة المتعلقة بتراخيص المزارع والعمل علي تقنين أوضاعها ، كما أكد على مساندة اللجنة بمجلس النواب لدعم السادة المربين فى قطاع الانتاج الحيوانى وإنتاج الألبان باعتباره أحد الروافد المهمة للأمن الغذائى القومى فى مصر، وخاصة فى ظل هذه الفترة الصعبة وتأثير حرب روسيا وأوكرانيا على نقص الإمدادات والارتفاع الرهيب فى أسعار الأعلاف والخامات.
 

الثروة الحيوانية مجلس النواب وزير الزراعة الإنتاج الحيوانى الامن الغذائي القيادة السياسية المشروعات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. 15 ألف فرصة عمل وفرها مشروعك خلال أبريل الماضي

دقيقة حدادا على وفاة رئيس الإمارات في الدورة العلمية الدولية لوزارة الأوقاف

الرئيس السيسي يتوجه الى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الرئيس السيسي يتوجه إلى أبو ظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تحرش واعتداء .. ماذا حدث لطالبات مدرسة النيل الثانوية بالجيزة؟

تردد القناة الوحيدة المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

فيديو

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ