الأرصاد: استقرار الطقس غدا بجميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تشهد حالة الطقس غدا، الأحد، استقرارا في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، دون وجود أي ظواهر جوية تؤثر على نشاط حركة المواطنين.

بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس غدا، فإن حالة الطقس يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس غدا، على الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهرالجوية المؤثرة في الطقس غدا، فيكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، على مختلف المحافظات، فتكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 31.

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 25.

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22.

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26.