عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الإعدادية وأولي ثانوي بـ شرم الشيخ

فودة في اللجان
فودة في اللجان

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لجان امتحان الشهادة الاعدادية والصف الاول الثانوي في مدرستي جيل أكتوبر الإعدادية ومدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات  شرم الشيخ  وذلك في أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية برفقته محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء  وحنان اسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ  واطمئن فودة علي سير الامتحانات الشهادة الاعدادية والصف الاول الثانوي.
 

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد  لجان الامتحان بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، واطمأن على حسن سير الامتحان بمادة " اللغة العربية " ، وأجرى حديثا وديا مع الطلاب  ثم تفقد  المحافظ لجنة الشهادة الإعدادية بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات ولجنة الصف الأول الثانوي بمادة " الكيمياء" مؤكدا على ضرورة  توفير الجو الهاديء والطمانينة للطلاب   ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.

 

 
وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم  بجنوب سيناء  أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 3564 طالب بعدد لجان 75 لجنة امتحان، لافتا أن إجمالي عدد طلاب امتحان الشهادة الإعدادية بإدارة شرم الشيخ 550 طالب بعدد لجان 4 لجنة امتحان
وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية وبباقي الإدارات تتابع سير أعمال الامتحان ولم تتلق أي شكاوى عن سير أعمال الامتحان مضيفا أن طلاب الصف الأول الثانوي في الامتحان الالكتروني بمادة " الكيمياء " تمكنوا من الدخول على المنصة بنسبة 100 %  بعدد 995 طالب.

 


يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 19 مايو 2022 على أن يتم امتحان الطلاب غدا الأحد 15 مايو 2022 بمادة " اللغة الإنجليزية " الفترة الأولى ومادة "التربية الدينية " الفترة الثانية.
اقرا ايضا : 
دلافين ومراكب شراعية ومناظر خلابة في خليج موسي السياحي 

فودة لجان الإعدادية

IMG-20220514-WA0007
IMG-20220514-WA0007
IMG-20220514-WA0006
IMG-20220514-WA0006
IMG-20220514-WA0005
IMG-20220514-WA0005
IMG-20220514-WA0009
IMG-20220514-WA0009
اللواء خالد فودة لجان الشهادة الإعدادية الصف الأول الثانوى شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: العشوائية في تلقي العلوم الشرعية أنتجت لنا عقليات مشوهة

خلال اجتماعات وفد برلمان المتوسط رفيع المستوى مع المسؤولين والوزراء المغاربة ..أبو العينين يضع روشتة اقتصادية للتعاون بين دول المتوسط لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية

البنك الدولي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسير على الطريق الصحيح

العسومي مهنئا بن زايد برئاسة الإمارات: واثقون في قدرته على مواصلة العطاء

روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا

الرئيس الفنلندي يخبر نظيره الروسي بتفاصيل انضمام بلاده للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

فيديو

عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

تأثير مادة الفلورسين.. تفاصيل جديدة في قضية مارينا صلاح.. فيديوجراف

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ