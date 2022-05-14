محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الإعدادية وأولي ثانوي بـ شرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لجان امتحان الشهادة الاعدادية والصف الاول الثانوي في مدرستي جيل أكتوبر الإعدادية ومدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات شرم الشيخ وذلك في أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية برفقته محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وحنان اسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ واطمئن فودة علي سير الامتحانات الشهادة الاعدادية والصف الاول الثانوي.



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد لجان الامتحان بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، واطمأن على حسن سير الامتحان بمادة " اللغة العربية " ، وأجرى حديثا وديا مع الطلاب ثم تفقد المحافظ لجنة الشهادة الإعدادية بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات ولجنة الصف الأول الثانوي بمادة " الكيمياء" مؤكدا على ضرورة توفير الجو الهاديء والطمانينة للطلاب ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.



وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 3564 طالب بعدد لجان 75 لجنة امتحان، لافتا أن إجمالي عدد طلاب امتحان الشهادة الإعدادية بإدارة شرم الشيخ 550 طالب بعدد لجان 4 لجنة امتحان

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية وبباقي الإدارات تتابع سير أعمال الامتحان ولم تتلق أي شكاوى عن سير أعمال الامتحان مضيفا أن طلاب الصف الأول الثانوي في الامتحان الالكتروني بمادة " الكيمياء " تمكنوا من الدخول على المنصة بنسبة 100 % بعدد 995 طالب.



يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 19 مايو 2022 على أن يتم امتحان الطلاب غدا الأحد 15 مايو 2022 بمادة " اللغة الإنجليزية " الفترة الأولى ومادة "التربية الدينية " الفترة الثانية.

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فودة لجان الإعدادية

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