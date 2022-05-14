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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معالجة هبوط أرضي بطريق دائري بمنيا القمح بالشرقية

اصلاح هبوط
اصلاح هبوط

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بمعالجة هبوط أرضي بطريق دائري منيا القمح وتحديداً أمام شارع رشيد وتهيئته أمام حركة السيارات وعبو المواطنين ، مؤكداً على المتابعة الدورية لأعمال الرصف والإزدواج للطريق بطول 2 كيلو و 650 متر وبعرض 11 متر لكل إتجاه والذي يبدأ من أول طريق بنها منيا القمح وصولاً لمدخل المدينة وبتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية لخدمة أهالي منيا القمح.

 

وتنفيذاً لتوجهات المحافظ  قامت مديرية الطرق بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمعالجة الهبوط الأرضي بالطريق الدائري والناتج عن تنفيذ خط انابيب بترول بالطريق.

 

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ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أن المديرية بالتنسيق مع رئاسة المركز والشركة المنفذة لتوصيل خط الأنابيب إنتهت من معالجة الهبوط الأرضي بصب بلاطة خرسانية مسلحة طبقاً للإشتراطات والمواصفات الهندسية وجاري إستئناف الاعمال الطريق والانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد.

 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية، باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتهيئة الطرق امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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