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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الشرقية: نسبة أداء طلاب الثانوية العامة للإمتحانات الإلكترونية 100%

وكيل تعليم الشرقية
وكيل تعليم الشرقية

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه لا توجد أي شكاوي من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم وتحديدا خلال الفترة المسائية وخلال أدائهم الإمتحانات الإلكترونية اليوم.

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد انه في حالة وجود اي طالب لم يتمكن من أداء الإمتحانات في اي مادة من المواد سوف يتم إجراء إختبارات له يوم 30 من الشهر الجاري وذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 10 .

وطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أولياء الأمور وأبنائه الطلاب انه يتبع أداء الإمتحانات ويرصد اي شكوي او إستفثار ويتم حلها فورا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

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أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم لهم وتم التأكيد علي الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان بعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة ، مع التأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ، والتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجان الامتحانية.

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