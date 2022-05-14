بني سويف تراجع استعدادات الإدارات لامتحانات الشهادة الإعدادية

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2022/2021،والتي ستنطلق" بعد غد الثلاثاء"17 مايو الحالي بمادة اللغة العربية وتختتم بمادتي العلوم والتربية الرياضية يوم الاثنين 23 من نفس الشهر،حيث يؤدي 66 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 312 لجنة فرعية موزعين على مستوى الإدارات التعليمية.

وقد وجه المحافظ باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الادارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات،مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

من جانبه أكد محمد عبد التواب وكيل الوزارة،أن المديرية قد أتمت استعداداتها لبدء ‏امتحانات آخر العام للشهادة الإعدادية ، مشيراً إلى عقده سلسلة اجتماعات على مدار 3 أيام ، بقاعة اجتماعات المديرية ، مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، وفي حضور: الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ، الأستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام والأستاذ عمر سيد مديرعام الشئون المالية والادارية والأستاذة صفاء العميري رئيس لجنة الإدارة ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ، لمراجعة الترتيبات النهائية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة لعقد وإحراء الامتحانات.

حيث نوه وكيل التعليم إلى أنه قد تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب،مضيفاً أنه قد تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على اللجان على مستوى المحافظة، بالتزامن مع اتمام استعدادات لجنة تقدير الدرجات لبدء أعمال التصحيح بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، ،وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير،مع تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال،فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة "الكنترول"بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.

كما شدد " عبد التواب" على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب واستمرار تطهير وتعقيم حجرات المدرسة يوميا قبل وبعد الامتحانات والتأكيد على وضع الجدول في مكان واضح للطلاب مع غلق أبواب المدرسة عقب دخول الطلاب في المواعيد المحددة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدرسة والمسموح لهم بمتابعة أعمال الامتحانات ، وضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين باللجنة وعدم تأخر الملاحظين عن الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة وحظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين.

وكان المحافظ"د. محمد هاني غنيم"قد اعتمد ،في وقت سابق،جداول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية العامة والمهنية) للعام الدراسي 2020/2021 "عام ومهني"،حيث تعقد الامتحانات على مدار 6 أيام، والتي تبدأ الثلاثاء "17 مايو" باللغة العربية والخط والإملاء،ويوم الأربعاء"18 مايو"بالجبر والاحتمال والتربية الفنية،والخميس" 19 مايو"باللغة الأجنبية،والسبت "21 مايو" بالدراسات والتربية الدينية، والأحد "22مايو" بالهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتختتم يوم الإثنين" 23 مايو" بالعلوم ، والتربية الرياضية فقط لطلاب المدارس الرياضية.