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رئيس التحرير
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برلمان

خلال 10 شهور.. محافظ الإسكندرية: إنشاء 35 مدرسة بتكلفة 243 مليون جنيه

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية ولقاء مع نواب لجنة التعليم

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المدارس والجامعات، والمستشفيات، وبعض المؤسسات التربوية والتعليمية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على أرض الإسكندرية، مشيراً إلى أن ملف التعليم من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا خاصة، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على توفير كامل الدعم للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والحرص على تخصيص الأراضي لبناء المدارس، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس، وذلك في إطار حل مشكلة التكدس والكثافات التي تعاني منها بعض المدارس بالمحافظة.

وأشار الشريف إلى أعمال تطوير الأبنية التعليمية التي تمت بالمحافظة، موضحا أنه خلال الفترة من 1/ 7 / 2021 وحتى 30/ 4/ 2022 ، تم الإنتهاء من إنشاء عدد 35 مدرسة، بإجمالي 602 فصل، وتكلفة 243 مليون جنيه، وتم الاستلام الابتدائي لها، وجاري حالياً العمل على إنشاء عدد 22 مدرسة بإجمالي 409 فصل، وتكلفة 195 مليون جنيه.

وأضاف أنه يتم الآن تجهيزات الطرح لإنشاء عدد 14 مدرسة، بتكلفة 140 مليون جنيه، ومن المقرر الطرح خلال اسبوعيين.

وعن أعمال الصيانة، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بعدد 41 مدرسة، بتكلفة 65 مليون جنيه. وجاري حالياً أعمال الصيانة بعدد 29 مدرسة، بإجمالي تكلفة 47 مليون جنيه. بالإضافة إلى أنه جاري طرح أعمال الصيانة لعدد 12 مدرسة باجمالي 32 مليون جنيه.

وعن الأبنية التعليمية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، قال المحافظ إن المبادرة تضم أعمال إنشاء جديد وصيانة لعدد 22 مدرسة بإجمالي 211 فصل، وتكلفة 170 مليون، حيث تشمل إنشاء عدد 12 وصيانة ورفع كفاءة عدد 10 مدارس. 

وأضاف أنه تم الانتهاء من عدد 18 مدرسة تشمل عدد 9 مدارس إنشاء جديد، وعدد 9 مدارس صيانة ورفع كفاءة، وجارى تنفيذ المشروعات الخاصة  بال 4 مدارس المتبقية، على أن يتم الانتهاء منها 30 / 6 / 2022.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والنائب رزق راغب.

ويضم الوفد البرلماني، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، والدكتورة ياسمين أبو طالب، أمين سر اللجنة. كما يشارك في الزيارة الميدانية النواب: محمد الحمامي،حسام الحسيني، صبورة السيد، نسرين عمر، ليلى أبو إسماعيل، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي.

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