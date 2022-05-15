عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مأساة الطفل محمود.. تعرض للكسر 22 مرة ووالده يستغيث بالرئيس لعلاجه.. فيديو وصور

الطفل محمود محمد
الطفل محمود محمد سيد

لم يعش فترة طفولته مثل أشقاءه بسبب إصابته بهشاشة عظام منذ مولده انه  " محمود محمد سيد " والذي يبلغ عمره 15 عاما يجلس على حصيرة في منزله البسيط بقرية بني مر بمركز الفتح بأسيوط يلعب بمسدس بلونات المياه و دموعه تنهمر وتغرق ملابسه بسبب عدم استطاعته المشي على قدميه ، ورغم عدم وجود مصدر دخل لوالده إلا انه لم يترك مستشفى إلا وحمل نجله على أمل العلاج ولكن لم يجد الأطباء علاجا لمرضه ، في هذا التقرير نرصد مأساة الطفل " محمود " 

 

قال محمد سيد حسن والد الطفل " محمود " إن ابني عمره 15 عاما ومنذ أن كان عمره شهرين وهو يعاني من تشوه بالعظام وذهبنا به إلى أطباء العظام والأعصاب بمستشفيات جامعة أسيوط في محاولة لعلاجه ولكن للأسف لم نجد علاج وقاموا بتحويلنا إلى التامين الصحي لاستكمال علاجه وأكثر من 9 سنوات نتردد على عيادات التامين الصحي ولكن للأسف لم نرى أي تقدم في علاجه وقامت طبيبة التامين الصحي بتحويلنا إلى مستشفى أبو الريش بالقاهرة لاستكمال علاجه وذهبنا بالفعل وتم حجز ابني 20 يوما بالمستشفى وقاموا بتشخيص مرضه وقالوا لنا أن هناك مادة تقوم بفرزها الكلى ضعيفة عن المعدل الطبيعي ومع العلاج ارتفع معدل إفراز الكلى لهذه المادة ولكن مر 5 سنوات دون أي تقدم في علاج ابني .

مد فترة حجز وحدات الاسكان الإجتماعي في أسيوط حتى 1 يونيو المقبل

زغاريد ودعاء.. توافد مئات المواطنين على ضريح سلطان الصعيد بأسيوط

واستكمل : ابني تعرض للكسر 22 مره بسبب هشاشة العظام في أوقات كثيرا يظل يبكي طوال الليل من الألم الذي يشعر به بسبب هشاشة العظام ولا نجد علاج له حتى الان ، أرى الأطفال في عمره يلعبون في الشارع ويذهبون إلى المدارس وانظر لابني وقلبي يتقطع عليه ، هناك من قال لنا أن ذلك بسبب زواج ولكن أنا معي 5 أشقاء لـ" محمود " وحالتهم الصحية جيدة .

وأضاف والد الطفل " محمود " : نتعامل مع محمود بطريقة خاصة لا يقوم بحمله إلا أنا ووالدته خوفا عليه من التعرض للكسر خاصة بعد تعرضه للكسر 22 مره وفي كل مره نذهب به إلى المستشفيات لوضعه في الجبس وبسبب ذلك لا يحمله إلا أنا ووالدته أقوم أنا بحمله والوقوف به أمام المنزل وتقوم والدته بحمله لدخوله الحمام وإطعامه .

وتابع : أنا اعمل عامل باليومية اعمل يوم ولا أجد عمل أيام وزوجتي تحصل على 400 جنية تكافل وكرامة وعلاج " محمود " يتعدى 1000 جنية شهريا ولدي 5 أبناء أشقاء لمحمود في مدارس لا يكفي دخلي لعلاج ابني والإنفاق على أشقاءه وأتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعالج ابني في أي مستشفى في مصر لعلاج ابني حتى يستطيع المشي على قدميه مثل أشقاءه اشعر بالعجز كلما انظر إليه ولا استطيع أن علاجه.

وقال الطفل " محمود " وهو منهمرا في البكاء " نفسي امشي علي رجلي مثل إخوتي " أنا عايز أتعلم مثل إخوتي أنا في الصف الثاني الإعدادي ولكن لا اذهب إلى المدرسة إلا في الامتحانات يحملني والدي ويذهب بي إلى الامتحان وأمنيتي اخف واطلع الحج ازور مقام سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم .

وأضاف محمود : اشعر بتعب والدي بسبب مرضي أمي تقوم بحملي لدخولي الحمام ووالدي يقوم بحملي لخارج المنزل وأتمنى أن اشفي خاصة بعد أن قام والدي بعرضي على عدد كبير من الأطباء وأتمنى من يستطيع علاجي يساعدني " نفسي امشي على رجلي زي إخوتي " .

7c9eb15b-066f-46d1-b18e-d4a33b32acaa
7c9eb15b-066f-46d1-b18e-d4a33b32acaa
8f6125df-e0e1-4933-812e-584f317f1d53
8f6125df-e0e1-4933-812e-584f317f1d53
74867e80-9d05-41cb-a9f0-2b91374eac8b
74867e80-9d05-41cb-a9f0-2b91374eac8b
664567c6-41e6-4cc4-966b-8563f736861d
664567c6-41e6-4cc4-966b-8563f736861d
38285533-3c9b-44cb-a7af-f403204786fa
38285533-3c9b-44cb-a7af-f403204786fa
d8ccf565-c183-4d04-8b98-299de43a2e03
d8ccf565-c183-4d04-8b98-299de43a2e03
e0afa194-88f2-4919-98cf-b798b065230a
e0afa194-88f2-4919-98cf-b798b065230a
ee3e2b1f-141d-49b2-b265-b65207df5473
ee3e2b1f-141d-49b2-b265-b65207df5473
f2403879-d291-4b99-93e2-a15d878d941f
f2403879-d291-4b99-93e2-a15d878d941f
أسيوط اخبار اسيوط الرئيس السيسي مستشفيات جامعة أسيوط مستشفى أبو الريش هشاشة عظام قرية بني مر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

موضوعات متعلقة

أمين شرطة يعيد حقيبة بداخلها 42 ألف جنيه لمواطن تركها سهوا بقطار أسيوط

محافظ أسيوط: تكثيف حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومحاسبة المتقاعسين

ترشيحاتنا

لماذا حرم الله الجمع بين الأختين في الزواج ؟ علي جمعة يجيب

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

شاهد.. 4 ثعابين عملاقة تقتحم منزلًا وتهاجم السكان بأستراليا

إبراهيم حسن : سأشجع ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي أبطال أوروبا

اليوم.. فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن

آلية عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد ووصفات مختلفة لـ زيت الياسمين للبشرة

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ