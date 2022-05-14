جامعة حلوان: البرامج التدريبية تحقق التنمية المهنية والذاتية

تعمل جامعة حلوان علي تنظيم العديد من الدورات التدريبية و اللقاءات وورش العمل في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات لتقديم كافة الدعم الذي يحتجونه للنهوض والارتقاء بالجامعة، وذلك تحت الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس للدراسات العليا والبحوث، وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

يعقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة مني سامح أبو هشيمة مدير المركز البرنامج التدريبي اعداد القيادات الجامعية السادس خلال الفترة من ٢٣: ٢٥ مايو ٢٠٢٢.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص إعداد القيادات والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في عديد من الجوانب.

واوضح رئيس جامعة حلوان، ان البرامج التدريبية تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى جانب اخر انطلقت فعاليات المؤتمر العلمى الأول للجهاز الهضمي والكبد لقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان والذى عقد تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، وإشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة.

أقيم المؤتمر بمشاركة ١٠٤ من أساتذة الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة من ٢٠ مركزاً من الجامعات والهيئات والمعاهد التعليمية والبحثية، وبحضور أكثر من ٣٠٠ طبيب من المختصين والمهتمين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

ومن جانبه افتتح الدكتور ممدوح مهدى المؤتمر ورحب بالسادة الحضور ووجه الشكر للقائمين على المؤتمر، مؤكدا أن كلية الطب من النقاط المضيئة بجامعة حلوان، موضحاً كذلك حرص الجامعة علي عقد المؤتمرات العلمية التى تسهم فى تحقيق عملية المعرفة و طرح آخر المستجدات في مختلف المجال التخصصية وتبادل الخبرات والمعلومات حول موضوع أو مجال علمي محدد.