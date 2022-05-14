عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: البرامج التدريبية تحقق التنمية المهنية والذاتية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان علي تنظيم العديد من الدورات التدريبية و اللقاءات وورش العمل في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات لتقديم كافة الدعم الذي يحتجونه للنهوض والارتقاء بالجامعة، وذلك تحت الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس للدراسات العليا والبحوث، وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

يعقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة مني سامح أبو هشيمة مدير المركز البرنامج التدريبي اعداد القيادات الجامعية السادس خلال الفترة من ٢٣: ٢٥ مايو ٢٠٢٢.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص إعداد القيادات والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في عديد من الجوانب.

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول للجهاز الهضمي والكبد بطب حلوان

واوضح رئيس جامعة حلوان، ان البرامج التدريبية تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى جانب اخر انطلقت فعاليات المؤتمر العلمى الأول للجهاز الهضمي والكبد لقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان والذى عقد تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، وإشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة.

أقيم المؤتمر بمشاركة ١٠٤ من أساتذة الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة من ٢٠ مركزاً من الجامعات والهيئات والمعاهد التعليمية والبحثية، وبحضور أكثر من ٣٠٠ طبيب من المختصين والمهتمين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

ومن جانبه افتتح الدكتور ممدوح مهدى المؤتمر ورحب بالسادة الحضور ووجه الشكر للقائمين على المؤتمر، مؤكدا أن كلية الطب من النقاط المضيئة بجامعة حلوان، موضحاً كذلك حرص الجامعة علي عقد المؤتمرات العلمية التى تسهم فى تحقيق عملية المعرفة و طرح آخر المستجدات في مختلف المجال التخصصية وتبادل الخبرات والمعلومات حول موضوع أو مجال علمي محدد.

جامعة حلوان الدورات التدريبية وورش العمل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان إعداد القيادات الجامعية اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

صلاح يغادر مباراة ليفربول وتشيلسي للإصابة

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

الأغلى في العالم.. أسباب ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق وموعد انخفاضها

ترشيحاتنا

خدمت زوجته الأولى في مرضها.. قصة الزواج الثاني لـ شريف منير من فنانة مسيحية «شهيرة»

داليا شوقي: دور مروة في العائدون يشرفني.. ودائمًا بطور نفسي بالرقص

15 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف أحمد عبد القادر ووفاق يحاول العودة للمباراة

عميد الدعوة الإسلامية : المصطلحات والمفاهيم قضية ضرورية للإعلامي لقدمها وتجددها

شاهد.. احتفالات لاعبي ليفربول ومحمد صلاح بكأس الاتحاد الإنجليزي

جمارك برج العرب تحبط تهرب بضائع متنوعة بـ435.9 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ