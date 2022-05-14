عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيري رمضان: جنازة شيرين أبو عاقلة كشفت وحشية إسرائيل وفضحت انتهاكاتها.. فيديو

خيري رمضان
خيري رمضان

أعرب الإعلامي خيري رمضان، عن استياءه من استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى في جنازة الصحفية الراحل شيرين أبو عاقلة، قائلا: "شيرين أبو عاقلة كانت صوت فلسطين ورحلت بالغدر ورحيلها يؤكد كل يوم أن إسرائيل دولة معتدية ومغتصبة".

 

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن ما شهدناه في جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة كان شيء مخزي ومخجل يكشف وحشية هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تجميل صورته طوال الوقت أمام كل دول العالم.

 

وطالب الإعلامي خيري رمضان، الدول العربية بمراجعة نفسها في هذه المرحلة خلال التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: "الدول العربية في هذه المرحلة عليها مراجعة أشياء كثيرة وهي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وشيرين أبو عاقلة ستبقى ولن تنسى أبدا وكانت مهنية ووطنية".

حديث القاهرة خيري رمضان إسرائيل رمضان الدول العربية دول العالم الاحتلال فلسطين العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

صلاح يغادر مباراة ليفربول وتشيلسي للإصابة

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

الأغلى في العالم.. أسباب ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق وموعد انخفاضها

ترشيحاتنا

خدمت زوجته الأولى في مرضها.. قصة الزواج الثاني لـ شريف منير من فنانة مسيحية «شهيرة»

داليا شوقي: دور مروة في العائدون يشرفني.. ودائمًا بطور نفسي بالرقص

15 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف أحمد عبد القادر ووفاق يحاول العودة للمباراة

عميد الدعوة الإسلامية : المصطلحات والمفاهيم قضية ضرورية للإعلامي لقدمها وتجددها

شاهد.. احتفالات لاعبي ليفربول ومحمد صلاح بكأس الاتحاد الإنجليزي

جمارك برج العرب تحبط تهرب بضائع متنوعة بـ435.9 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ