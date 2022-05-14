خيري رمضان: جنازة شيرين أبو عاقلة كشفت وحشية إسرائيل وفضحت انتهاكاتها.. فيديو

أعرب الإعلامي خيري رمضان، عن استياءه من استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى في جنازة الصحفية الراحل شيرين أبو عاقلة، قائلا: "شيرين أبو عاقلة كانت صوت فلسطين ورحلت بالغدر ورحيلها يؤكد كل يوم أن إسرائيل دولة معتدية ومغتصبة".

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن ما شهدناه في جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة كان شيء مخزي ومخجل يكشف وحشية هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تجميل صورته طوال الوقت أمام كل دول العالم.

وطالب الإعلامي خيري رمضان، الدول العربية بمراجعة نفسها في هذه المرحلة خلال التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: "الدول العربية في هذه المرحلة عليها مراجعة أشياء كثيرة وهي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وشيرين أبو عاقلة ستبقى ولن تنسى أبدا وكانت مهنية ووطنية".