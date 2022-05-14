لاعبة الأهلي السابقة.. الزمالك يدعم صفوف سيدات السله بضم زينة البرقي

نجح مسئولو نادي الزمالك في التعاقد مع زينة البرقي لاعبة نادي الجزيرة والأهلي سابقا ، لتدعيم صفوق فريق كرة السلة للسيدات بالقلعه البيضاء.

ووقعت زينة البرقي علي عقود انتقال لنادي الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة عام



فيما تعاقد مسئولي النادي الأبيض مع الثنائي هالة وهاجر علي التوأم الأبرز في السلة المصرية قادمتان من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة عام.



جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك سبق وأعلن عن التعاقد مع ندى كونجا قادمة من نادي سموحة و يتبقى له ثلاث صفقات أخرى في إطار العدد المسموح له دون حد التجاوز .