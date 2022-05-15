ياسر الشنواني: إصابة صلاح زعلت جمهوره

قال ياسر الشنواني المحلل الرياضي ؛ إن ليفربول حقق ما لم يحققه نادي آخر وحصل على أربع بطولات منهم كأس الرابطه والأثني كب مع انتظارهم لأي إخفاق لمانشستر سيتي ويضع الآمال في المباراة القادمة مع ويست هام وأخر الشهر الحالي مباراته مع ريال مدريد .

أضاف ياسر الشنواني في مداخلة هاتفية على قناة " إم بي سي مصر "في برنامج" الحكاية " مع الإعلامي عمرو أديب ؛ أن جمهور ليفربول سعيد بكل هذه البطولات ورغم ذلك" فإصابة محمد صلاح زعلت جمهوره" .

وأوضح المحلل الرياضي ؛ أن إصابه صلاح في العضلة الضامة مع إلتهاب عضلة الفخذ هي إصابة بسيطة؛ مضيفا أن محمد صلاح طمأن جمهوره بتصريح له أن الإصابة لن تستغرق وقتا كبيرا وسيؤكد ذلك الجهاز الطبي لليفربول ؛ مضيفا أن المفاوضات بين ليفربول وصلاح ما زالت قائمة وسيحصل صلاح على ما يريد وسيظل فخرنا بصلاح .

وأشار الشنواني إلى أن موقف مؤمن زكريا مستقر نفسيا وهو إنسان مؤمن والفترة السابقة كان دائم الضحك؛ مضيفا أن مباراة صلاح أمس تسجل في تاريخ النجاحات و صلاح بعدما حدث في 2018 بينه وبين ريال مدريد "تار" وسيحقق نجاحا كبيرا في المباراة القادمة مع ريال مدريد .