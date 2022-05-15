أيمن ابو عابد : فرصة الاهلي لحصد دوري أبطال أفريقيا كبيرة جدا

قال الناقد الرياضي ايمن ابو عابد، إن مباراة الاهلي امام وفاق سطيف اليوم كانت سهلة والاهلي لعب براحة نفسية بسبب النتيجة التي حققها في مباراة الذهاب في القاهرة وحقق المراد منها بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثه على التوالي .



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc ، أن الانذار الثاني لحمدي فتحي قد يتسبب في حرمانه في المباراة النهائية وكان على موسيماني عدم الدفع به في هذه المباراة .



وأوضح أن امكانيات النادي الاهلي تفوق فريق الوداد المغربي بشكل كبير جدا وفرصة الاهلي بالتتويج كبيرة جدا.