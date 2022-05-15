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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد : البدء في أعمال تطوير منطقة عين بشارة بالخارجة

جانب من التطوير
جانب من التطوير

صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالبدء في أعمال تطوير منطقة عين بشارة غير المخططة بمدينة الخارجة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة بتكلفة ٦.٨ مليون جنيه. 

وأوضحت المهندسة إيمان حسين مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، أن الأعمال تضم إحلال شبكات الصرف الصحي وإزالة مباني الخطورة الداهمة ودهان واجهات المباني .

وأكدت انه سيتم استبدال شبكات الصرف الصحي الفخار بشبكات جديدة تتناسب مع التوسعات المستقبلية واستخدامات المواطنين بالمنطقة.

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