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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

قمر الدم
قمر الدم

العالم على موعد مع ظاهرة فلكية مذهلة غدًا 16 مايو، يتحول فيها القمر إلى اللون الأحمر الساطع في خسوف كلي يشتهر باسم "قمر الدم".

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية عن حدوث خسزف كلي للقمر للقمر غدًا 16 مايو، وذلك في تمام الساعة 07:02 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية و01:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

يصطبغ القمر العملاق في الظاهرة المذهلة بـ اللون الأحمر الساطع - وهي ظاهرة أكسبت خسوف القمر لقب "قمر الدم".

ستتمكن أجزاء من نصفي الكرة الغربي والجنوبي من رؤية قمر الدم في سماء الليل.

كما أعلنت وكالة ناسا الأمريكية بث مناظر حية للخسوف الكلي للقمر الدموي ليراها بقية العالم.

 

سبب تسمية قمر الدم بهذا الإسم

يُطلق أحيانًا على الخسوف الكلي للقمر اسم قمر الدم نظرًا للون الأحمر العميق الذي يتخذه القمر عند خسوفه بالكامل، فلماذا يتحول القمر إلى اللون الأحمر؟.

 

يتعلق الأمر بالضوء، حيث يمكن أن يحدث خسوف القمر فقط عند اكتمال القمر عندما تتحاذى الأرض والشمس والقمر.

 

لذلك، عندما يدخل القمر ظل الأرض، تحجب عنه الضوء الذي كان من الممكن أن ينتقل مباشرة إلى سطحه من أي نقطة أخرى في مداره.

 

ومع ذلك، فإن بعض أشعة الشمس غير المباشرة القادمة من الغلاف الجوي للأرض لا تزال تضيء القمر، وتغمره في لون ضارب إلى الحمرة.

 

يظهر القمر باللون الأحمر الدموي لسكان الأرض، على الرغم من أن الظلال قد تختلف.

 

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