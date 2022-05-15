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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أنغام تجري عملية جراحية بالكتف.. ومروان بابلو يعيد أغانيه المحذوفة باليوتيوب

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن أنغام ومروان بابلو:

عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى


أجرت النجمة أنغام صباح امس جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر  آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.


نقل أنغام للمستشفي بعد تعرضها لوعكة صحية .. صورة

كشفت راندا رياض ؛ مديرة أعمال الفنانة أنغام عن تعرض الأخيرة لازمة صحية دخلت على إثرها المستشفي .
وكتبت راندا رياض " الف مليون سلامة عليكي يا ست الستات ؛ ربما يقومك لينا بالسلامة يا احلي نونو في الدنيا ".


تفاصيل حفل الثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا

تقدم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، حفلا للثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا ، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 15 مايو على المسرح المكشوف .


مروان بابلو يعيد أغانيه المحذوفة على يوتيوب بعد عودته من الاعتزال.. فيديو

أعاد مطرب الراب مروان بابلو اغنيه القديمة على موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بعد ان حذفها في يناير الماضي بعد تكهنات اعتزاله الفن .

أنغام النجمة أنغام عملية جراحية بالكتف نقل أنغام للمستشفي مروان بابلو

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