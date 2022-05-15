أخبار الفن.. أنغام تجري عملية جراحية بالكتف.. ومروان بابلو يعيد أغانيه المحذوفة باليوتيوب

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن أنغام ومروان بابلو:



أجرت النجمة أنغام صباح امس جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

كشفت راندا رياض ؛ مديرة أعمال الفنانة أنغام عن تعرض الأخيرة لازمة صحية دخلت على إثرها المستشفي .

وكتبت راندا رياض " الف مليون سلامة عليكي يا ست الستات ؛ ربما يقومك لينا بالسلامة يا احلي نونو في الدنيا ".

تقدم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، حفلا للثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا ، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 15 مايو على المسرح المكشوف .

أعاد مطرب الراب مروان بابلو اغنيه القديمة على موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بعد ان حذفها في يناير الماضي بعد تكهنات اعتزاله الفن .