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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل الثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا

صدى البلد

تقدم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، حفلا للثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا ، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 15 مايو على المسرح المكشوف .

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ويضم الفريق العازفان بوجدان لاكيتيتش ( اكورديون ) وميشال كنوت ( ساكسفون)،  اللذان يقدمان جولة فى الموسيقى العالمية تتضمن مختارات من المؤلفات الشهيرة ليوهانس برامز ، إيدڤارد جريج ، بيلا بارتوك ، جيرشوين الى جانب رقصات فلكلورية رومانية وتقليدية اسكندنافية وعدد من الاعمال الغنائية العالمية للاطفال .


يذكر أن ديو البا تاسس عام 2013 ولفت الأنظار بسبب براعة عضويه في أداء الموسيقي الكلاسيكية ، قدم أكثر من 200 حفل في 40 دولة ، حصل علي عدة جوائز وتم اختياره ضمن فرق صوت الموسيقي النمساوية الجديدة لعام  2016 - 2017 

الموسيقى دار الأوبرا مصطفى مدبولي القاهرة التعاون دار الاوبرا المصرية

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