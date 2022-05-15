تفاصيل حفل الثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا

تقدم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، حفلا للثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا ، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 15 مايو على المسرح المكشوف .

ويضم الفريق العازفان بوجدان لاكيتيتش ( اكورديون ) وميشال كنوت ( ساكسفون)، اللذان يقدمان جولة فى الموسيقى العالمية تتضمن مختارات من المؤلفات الشهيرة ليوهانس برامز ، إيدڤارد جريج ، بيلا بارتوك ، جيرشوين الى جانب رقصات فلكلورية رومانية وتقليدية اسكندنافية وعدد من الاعمال الغنائية العالمية للاطفال .



يذكر أن ديو البا تاسس عام 2013 ولفت الأنظار بسبب براعة عضويه في أداء الموسيقي الكلاسيكية ، قدم أكثر من 200 حفل في 40 دولة ، حصل علي عدة جوائز وتم اختياره ضمن فرق صوت الموسيقي النمساوية الجديدة لعام 2016 - 2017