قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الإفتاء: يقع بدونها في حالة واحدة
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

السعودية تنهج نهجا حضاريا.. هالة سرحان تدافع عن هاني فرحات بعد تقبيل يد محمد عبده

هاني فرحات يقبل يد محمد عبده - هالة سرحان
هاني فرحات يقبل يد محمد عبده - هالة سرحان
سعيد فراج

كتبت الإعلامية هالة سرحان، منشورا مطولا عبر حسابه الرسمي على موقع X، دافعت فيه عن المايسترو هاني فرحات، بعد الهجوم عليه مؤخرا بسبب تقبيله ليد الفنان محمد عبده، على المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض. 

وقالت هالة سرحان، في منشورها: «شاهدت مايسترو هاني فرحات المبدع في فيديو مع اول اوركسترا سيمفوني سعودي.. ولم اصدق عيني.. كانت الاوركسترا اكثر من رائعة تعزف مقطوعات عالمية ازددت فخرا بالمكانة التي حصل عليها المايسترو المصري الذي منح الجنسية السعودية لتفوقه وعبقريته. لو كان مايسترو هاني مع اوركسترا امريكية او انجليزية او فرنسية او ايطالية كان زمنا مكسرين الدنيا فخرا واعتزازا به». 

وتابعت: «السعودية تنهج نهجا حضاريا وثقافيا جديدا بعد سنوات من الانغلاق والحظر والممنوع. من حق الشعب السعودي الآن تحت قيادة ولي العهد الذي حرر السعودية من كل الافكار الخانقة لممارسة المواطن حرية حياتية مسئولة والحق في مواكبة الحضارة والفنون والسلوكيات الاساسية للانسان. ومازلنا نري حكم الموالي في ايران وخروج المرأة ونضالها من اجل معاملتها كإنسانة  وبعد اكثر من ستين سنة قهر نزلت الايرانية الي الشارع دون حجاب. السعودية اختارت احترام حقوق الانسان والفنون والقوي الناعمة والعلم والتحضر».  

واستطردت: «حققت السعودية في سنوات قليلة طفرة حضارية  وثقافية وعلميةوفنيةمذهلة. نعم لديهم الامكانيات لكن ادارة هذا الملف تطلبت عقول منفتحة علي العالم يسابقون سرعة الصوت والضوء لملاحقة تطور وتقدم البشرية في شتي المجالات . ومن حقهم مثل الدول الكبري انتقاء الخبرات المتميزة المحترفة ايا كانت جنسياتها ليست المصرية فقط للانضمام الي ركب البناء والتغيير». 

وأوضحت: «الشعب السعودي فرح بالعثور علي هوية منفتحة يفخر بها ومن حقه. ان يستقطب المواهب ويعلم الاجيال الجديدة.. امريكا نفسها قائمة حتي اليوم علي فتح الهجرة وانتقاء المتميزين والعباقرة من انحاء العالم ايضا ومنحهم الجنسية الامريكية. والاوروبيون شرحه. لم نر ابدا الصراخ والاتهامات والتجاوزات والتطاول والسفالات التي يروجها اعداء مصر والسعودية لاحداث وقيعة وشرخ كما وصفه ولي العهد بين البلدين». 

وزادت: «ده احنا في مصر نقول علي من يحصل علي جنسية امريكية او اوروبية يابخته ونفخر بالفنانين والعلماء والعباقرة الذين وصلوا للعالمية وحصلوا جنسيات مختلفة.. مايحدث من بذاءات وحشرية وحرب اشاعات واتهامات علي السوشيال ميديا هوً محاولات  مستميتة للايقاع بين الدولتين الشقيقتين.. كانت الهجرة في وقت من الاوقات حلم شباب مصر والعالم العربي». 

وأضافت: «اليوم نفخر بفرح الديباني وفاطمة سعيد وهم يغردون في اكبر اوبرات العالم ولم نصرخ ونقول فرنسا خطفت  فرح الحقونا..عمر الشريف اصبح الممثل العالمي وفرحانين انه وصل للعالمية وعاش عمره خارج مصر.. الحجة البايخة والعودة الي الماضي ومعايرة الناس احنا علمناكم  وسوينا لكم والكلام ده نقص اخلاقي وعيب. لان مصر العريقة العظيمة سبقت العالم كله  بسبعة آلاف سنة. وكانت الاخت الكبري تمد اليد للدول الجديدة الناشئة». 

وتابعت قائلة: «العالم تغير واولادنا علي الموبيل اصبح لديهم حرية الانتقاء ويستخدمون انجازات علمية في التواصل والتعليم. ولا يعيشون في الماضي بل هم مستقبليون.. علينا ان نفخر بكل مصري حقق مكانة متميزة خارج مصر. ومصر ولادة  الحمدلله ليس لدينا فقر في المواهب ولا العبقرية .. لابد ان نتصدي لحملات تأجيج الفتنة وزرع الكراهية التي هي من الواضح مؤمرات من الاعداء والطامعين في الارض والسلطة والثروة. الاتحاد قوة  وربنا سبحانه وتعالي منحنا اعظم نصيحة انسانية (واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا)». 

وزادت: «عيب جدا وصلات الردح والشتائم البذيئة المصريين طول عمرهم محترمين لاتنجروا وراء لجان افتراضية خادعة مأجورة موتورة ممرورة الخوااااانجية والنتن يااااااااااهو صاحب المخطط التوسعي الجائر من بتوع الوقوف امام السفارة المصرية متظاهرين  ضد مصر في اسرائيل ودول العالم. هؤلاء هم الذين يستحقون فضحهم وتجريسهم امام العالم».  

واختتمت هالة سرحان: «وفقك الله مايسترو هاني فرحات في موقعك الجديد ووفق الله السعودية في مشروعها الطموح العملاق لمواكبة التطورات والانجاز العالمي  ووفق الله مصر الغالية الي المزيد من النجاح والابداع». 

هالة سرحان الإعلامية هالة سرحان المايسترو هاني فرحات موسم الرياض الفنان محمد عبده السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد