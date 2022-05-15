عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى

أجرت النجمة أنغام صباح اليوم جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت الى مرحلة لا تستطيع تحملها، وقررت عمل جراحة عاجلة مع الجراح المصري العالمي د هاني الطير ، وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في رسخ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد.

وهي الآن بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها من التخدير الكلي وستمر بتجربة نقاهة تستمر لمدة ستة أسابيع تضطر فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.

وتطمئن انغام جمهورها مؤكدة انها بحالة طيبة وتطلب منهم الدعاء لها ولكل المرضى.

وكشفت راندا رياض ؛ مديرة أعمال الفنانة أنغام عن تعرض الأخيرة لازمة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

وكتبت راندا رياض "الف مليون سلامة عليكي يا ست الستات ؛ ربما يقومك لينا بالسلامة يا احلي نونو في الدنيا ".

أنغام تحقق ٤ ملايين مشاهدة بأغنيتها الجديدة



حققت المطربة أنغام نجاحًا كبيراً بأحدث أغنياتها التي طرحتها من 4 أيام، والتي تحمل عنوان «لوحة باهتة»، حيث انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة محتلة المركز السابع، وحصدت مليونًا و300 ألف مشاهدة.

«لوحة باهتة» من كلمات نادر عبدالله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبدالله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدًا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى"، والتي أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.