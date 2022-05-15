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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان بابلو يعيد أغانيه المحذوفة على يوتيوب بعد عودته من الاعتزال.. فيديو

مروان بابلو
مروان بابلو

أعاد مطرب الراب مروان بابلو اغنيه القديمة على موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بعد ان حذفها في يناير الماضي بعد تكهنات اعتزاله الفن .

وعاد مروان بابلو مرة اخرى واحيا حفلا مؤخرا بالإسكندرية ليعلن عودته للفن كما أعاد أغانيه منهم سندباد وأبو مكة والجميزة وفري.

إعتزال مروان بابلو :

وكان مغني الراب مروان بابلو  قد اثار  التساؤلات في يناير الماضي  حول اعتزاله الفن ، بعدما قام  بحذف صوره من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
 

وصدم مروان بابلو الجمهور حيث توقع البعض أنه سيتخذ قرار الاعتزال مرة أخرى خاصة بعد تراجعه عنه في يناير عام 2021.

ورأى البعض أنه  قد اتبع نفس نهج الفنان أدهم نابلسي الذي اعتزل الفن وحذف جميع أغانيه، فيما رجح البعض الآخر أن هذه الحركة قد تكون ترويج لأحد أعماله المقبلة.

 

مروان بابلو يثير الجدل:


وحرص مغني الراب مروان بابلو، علي الرد على ما حدث في حفله الأخير من مغني راب فلسطيني بعد تغييره لبعض كلمات ابتهال “مولاي” للنقشبندى ما دفع البعض لانتقاده بشدة.

وقال مروان بابلو عبر حسابه على انستجرام من خلال خاصية ستوري: "عايز أؤكد عدم علاقتي باللي حصل، وعدم وجودي على المسرح وقتها، حيث أنني كنت في غرفتي انتظر الصعود، ولم أعلم بالملابسات التي حدثت إلا بعد انتهاء الحفل".


وتابع: “أعلن تقديري واحترامي لنقابة المهن الموسيقية، أنا بالفعل تقدمت من قبل بطلب عضوية النقابة  لإيماني بدوها في الحفاظ على الفن”.

اعتزال مروان بابلو:

وأعلن مروان بابلو في مارس 2020  قرار الاعتزال من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت، وبعد غياب سنة تقريبا أعلن مروان بابلو عودته من جديد و تسجيل ألبوم جديد.

 

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مروان بابلو، معبرين عن سعادتهم بقرار العودة ومنتظرين الألبوم الجديد له.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

عودة بابلو:
وفى يناير عام 2021 طرح بابلو كليب “غابة” تمهيدا لعودته مرة اخرى للراب ومن ثم اطلق البوم “كنترول”.

وحقق كليب غابة اكثر من 18 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر قناة بابلو الرسمية باليوتيوب ،وتصدر اسم مروان بابلو جميع منصات التواصل الاجتماعي.

كانت عودة بابلو للغناء من أهم الموضوعات التي تداولها رواد السوشيال ميديا، خاصة أنه ظهر في ظل تصدر خلافات زملائه في الراب سين، وتبادلهم للسباب فيما يعرف بـ"الدس".

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